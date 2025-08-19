お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次が、21日発売の雑誌『JUNON』10月号（主婦と生活社）に登場する。【臨増版表紙】距離近すぎ！笑顔で中島颯太をバックハグする木村慧人大人気コンテンツ「クリエイターズ・ファイル」が今年で10周年を迎えた秋山。「そういえばジュノンボーイは、『クリエイターズ・ファイル』でまだやってないな。最近は“無認可”をつけるのがはやっていて、『無認可大河劇場』とかやってるので、『無認可ジ