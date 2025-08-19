譜久村聖、写真集先行カット（２） モーニング娘。卒業後、今年4月にソロデビューを果たした譜久村聖が、29歳の誕生日の10月30日に2年ぶりに写真集をリリース。これが20代ラスト写真集となり、さらに通常版、限定版と初の２冊同時発売。【写真】譜久村聖、20代ラスト写真集イメージカット今作は初めて訪れるベトナムで“原点回帰〜新しい旅のはじまり”をテーマに、譜久村聖が持つ柔らかくおっとりとした雰囲気、大