うその通報でパトカー呼んで逃げ回り、警察の業務を妨害した疑いで少年２人が逮捕されました。 【写真を見る】ウソの通報でパトカーを呼び…“パト逃げ”か 午前3時ごろ警察署に電話→パトカー2台･警察官4人を出動させる 少年2人を逮捕 逮捕されたのは、愛知県豊川市に住む自称・会社員の17歳の少年と、住居不定・無職の17歳の少年です。 警察によりますと、2人は先月10日の午前3時前、豊橋警察署に電話をか