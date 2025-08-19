Amazonのタイムセールで、PUMAの「折り畳み傘 054946」が27%OFFの3,601円で販売中だ。 晴雨兼用の折り畳み傘。耐風構造のほかUVカット性能を備えている。広げたときの直径は108cm。親骨はグラスファイバー製。