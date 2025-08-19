19日、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、2025-26シーズンの新体制を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2024-25シーズンにはクラブ史上初めてチャンピオンシップへと進出した東京GB。さらなる上位進出を目指す今季のキャプテンは、昨シーズンに引き続きリベロの古賀太一郎（35）が務める。一方、副キャプテンはタイランドリーグへの短期移