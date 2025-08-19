１７日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第３１話「我が名は天」が放送された。将軍・徳川家治（眞島秀和）が亡くなり、後ろ盾を失った田沼意次（渡辺謙）が追い込まれていく。次週予告に戦慄。反田沼の民衆が打ち壊しに立ち上がる中、暗躍を続けている丈右衛門だった男（矢野聖人）の姿がちらり。重なるように、怒りのこもった声で「犬を食えと？！」と叫ぶ声がインサートされた。丈右衛門だった男は、