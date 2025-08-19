記録的な猛暑が続いた影響で、北海道産の農作物の収穫量が減るなどして価格が高騰しています。その一方、値段が例年と変わらない野菜もあり、消費者から注目されています。土の中から掘り出されたのは、まるまるとしたジャガイモです。しかし、その大きさはというとー（武田記者）「こちらたった今収穫されたばかりのジャガイモなんですが、かなり小さいですね。私の掌と比べてもかなり小さいのが分かります」こちらは道内有