19日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3338枚だった。うちプットの出来高が7452枚と、コールの5886枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の754枚（5円安48円）。コールの出来高トップは4万7000円の1045枚（32円安54円）だった。 コールプット 出来