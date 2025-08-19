捜査員ら80人が、現地に向けて出発しました。特殊詐欺に関わったとして、カンボジアで拘束された日本人29人を日本に移送するため、愛知県警の捜査員などが19日、現地に向けて出発しました。カンボジアでは2025年5月、愛知県警の情報をもとに、北西部の都市・ポイペトで日本を狙った特殊詐欺の拠点が摘発され、現地当局が「かけ子」とみられる日本人の男女29人を拘束していました。愛知県警は、これまでにも捜査員を現地に派遣し、