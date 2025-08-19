19日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2318枚だった。うちプットの出来高が1452枚と、コールの866枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の415枚（10円高390円）。コールの出来高トップは4万7000円の236枚（75円安185円）だった。 コールプット 出来高