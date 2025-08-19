19日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は29枚だった。コールの合計出来高は3枚。コールの出来高トップは4万5750円の2枚（35円高740円）だった。プットのの合計出来高は26枚。プットの出来高トップは1万4000円の15枚（1円安9円）だった。 コールプット 出来高