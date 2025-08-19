（資料写真）経営再建中の日産自動車が、車両生産を終了する追浜工場（横須賀市）の従業員約２４００人の雇用について、労働組合と協議を始めたことが１９日、分かった。他工場や別事業への配置転換に加え、社外への転職も検討されている。追浜の生産は子会社である日産自動車九州（福岡県苅田町）の工場に２０２７年度末までに移管され、事業地区内の研究所、衝突試験場、輸出用の専用ふ頭といった機能は存続する。日産はこれ