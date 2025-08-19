8月9日、熊本市西区で起きた強盗未遂事件で、警察は容疑者として40代の男を逮捕しました。 【写真を見る】「フラれてストレスが溜まっていた」駐車場で刃物を向けた強盗未遂事件 無職の41歳男を容疑で逮捕熊本 強盗未遂の疑いで逮捕されたのは、熊本市北区釜尾町の無職、仲宗根聡容疑者(41)です。 仲宗根容疑者は8月9日の午後7時50分ごろ、熊本市西区池亀町の駐車場で、熊本市に住むパート従業員の女性(47)に対し、刃物