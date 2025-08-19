菅野大地さんのピアノ演奏に合わせ、指揮を練習するくまモン＝7月、熊本県内（同県提供）熊本県は19日、県のPRキャラクター「くまモン」が指揮者を務める「くまモンオーケストラ」を結成したと発表した。熊本出身のアーティストを中心に構成し、熊本ゆかりの民謡「あんたがたどこさ」などを演奏。熊本ならではの文化芸術コンテンツとして国内外に発信する。10月18日から2日間、同県菊陽町でお披露目コンサートを開く。県による