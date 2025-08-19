東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、贈賄罪に問われた出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」前会長・角川歴彦（つぐひこ）被告（８１）の公判が１９日、東京地裁（中尾佳久裁判長）であった。検察側は論告で「実質的な経営トップとして、犯行で主導的な役割を果たした。社内で最も刑事責任が重い」として懲役３年を求刑した。弁護側の最終弁論は９月３日に行われる予定。事件では、共犯とされたＫＡＤＯＫＡＷＡの元専務と元担