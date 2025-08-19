練習する石川・星稜高の清水空跳（左）＝金沢市陸上男子100メートルで7月の全国高校総体を10秒00の高校新記録で制した16歳の清水空跳（石川・星稜高）が19日、金沢市内で練習を公開し「17歳には9秒台を出して、3年後はロサンゼルス五輪を目標にしたい」と抱負を語った。この日は海外も含めて約20社の報道陣が練習を見守った。ミニハードルを使って短距離走を繰り返すなど、脚の運びを重点的に確認。高校総体を機に注目度はうな