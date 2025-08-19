8月下旬に開かれるチアリーディングの全国大会に出場する中学生チームが19日、山形県庁を表敬訪問し意気込みを語りました。県庁を訪れたのは、山形市を拠点に活動するチアリーディングチーム「GLOOVERS」の中学生13人やコーチで、県観光文化スポーツ部の黒田あゆ美部長と懇談しました。メンバーたちは7月13日に宮城県で開かれた東北大会で、高校生のチームを抑えて2年連続で優勝