俳優の中村倫也（38）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。下積み時代の貧乏生活を振り返った。この日は俳優の堤真一とそろって登場。この日夏休み中の「ハライチ」澤部佑の代打MCを務めた「ずん」飯尾和樹から「1日50〜60円で生活したことがあるっぽい」とのイメージをぶつけられると、2人は共に「〇」の札を掲げてみせた。堤は「5、60円どころか、3日間水だけっていう。水道水だけ」