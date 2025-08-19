双子を妊娠中のタレント・中川翔子が１９日、自身のＳＮＳを更新。９歳の時に亡くなった元タレントの父・中川勝彦さんの幼少期写真を公開し、これから生まれてくる子供に思いを重ねた。中川はインスタグラムに「健診！むくみ、塩分血圧など合格でホッとしました、が、張りやすくなってるから安静にとのこと初期は出血したり大変だったけど、痛みもなくよくここまできてくれた、、えらいよ双子たちギリギリまでどうかお腹で