NBA¤Î»î¹çÁ°¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÎý½¬¤òÈäÏª¤¹¤ë¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼¡áIG¥¢¥ê¡¼¥ÊÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬Ãæ¹âÀ¸¤é153¿Í¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥×¤ÎºÇ½ªÆü¤¬19Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢È¬Â¼¤¬NBA¤Ç»î¹çÁ°¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÎý½¬¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÌÃÖ¤«¤éÌó20Ê¬´Ö¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òµÙ¤ß¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¼êËÜ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î»ØÆ³¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë²¼¤Ø¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤«¤é³°¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹Îý½¬¤Ê¤É¤Ç²ñ¾ìÆâ¤ò²ó¤Ã¤Æ¥¢¥É