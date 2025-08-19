¡ÚMLB¡Û¥í¥Ã¥­¡¼¥º 4x¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö99.4%¡×Êá¤ì¤¿¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîµå¥·¡¼¥ó¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë»î¹ç¤ÎÌÀ°Å¤òÂç¤­¤¯Ê¬¤±¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à2°Ì¤ÎÂÇÅÀ¤ò²Ô¤°¤Ê¤É¡¢ÂÇ·â¤ÇÂç¤­¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤À¤¬¡¢¥í¥Ã¥­¡¼¥º¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏºÇ½ª²ó¤ËÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£¥Ç¡¼¥¿¾å¤Ç¤Ï99.4%¤Î³ÎÎ¨¤ÇÊáµå¤Ç¤­¤¿ÂÇµå¤òÊá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¤³¤ì¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ë·Ò¤¬