気象庁は9月〜11月までの天候に関する予報を発表しました。全国的に厳しい残暑になるとして、引き続き熱中症対策をするよう呼びかけました。【映像】気象庁 厳しい残暑で「秋の深まりが遅くなる」気象庁は19日、9月〜11月までの3カ月間の天候に関する予報について会見を開き、向こう3カ月間は気温が全国的に高くなり「秋の深まりが遅くなる」との見通しを示しました。主な原因として、高気圧の張り出しが平年より強いため、