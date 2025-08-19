「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）劇的なサヨナラ勝利で県岐阜商が横浜を破り、１６年ぶりにベスト４進出を決めると、ＳＮＳには両校の激闘、奮闘をたたえるメッセージが書き込まれ、続々と関連ワードがトレンド入りした。「県岐阜商」「サヨナラ負け」「横浜の選手」「春の王者」「横浜残念」「公立の星」「内野５人シフト」「坂口くん」「ルーズベルトゲーム」などのワードが、