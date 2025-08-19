国内最大規模となる400種類の弁当を展開するデパ地下がオープンします。そごう・西武は、大型改装中の西武池袋本店の地下食品フロアを、9月17日から順次リニューアルオープンすると発表しました。約180のショップが出店し、スイーツフロアでは「生ケーキ」を取り扱う店舗が改装前の20から25に増えるほか、弁当では85ブランド400種類が登場し、国内最大級のラインアップになるということです。