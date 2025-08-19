熊本県は 今日19日、有明海に赤潮警報を発令しました。 県水産研究センターによりますと、有明海を調査したところ、赤潮の原因であるシャットネラ属の植物性プランクトンが、警報発令基準値（1mlあたり10細胞以上）を超えたということです。 調査結果によりますと、荒尾沖の水深2m地点で警報基準の74倍にあたる740細胞が確認されたほか、長洲沖でも最大470細胞が検出されるなど、広範囲で基準を上回っています。 なお、現