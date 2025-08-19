国際弁護士の八代英輝氏が19日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。政治ジャーナリスト田〓史郎氏に対し「田〓さんに反旗を翻そうと思って言ってるわけじゃないんですけど…」と困惑するシーンがあった。番組は、石破内閣の支持率が上昇しているとの朝日新聞の世論調査を紹介。八代氏は調査結果を受け「後押しされてる気分になられると思いますね」と石破首相の心中を推察。石破おろしが盛んな党内と世論のズレに