8月19日16時頃 販売 ビックカメラは、通販サイト「ビックカメラ.com」にてNintendo Switch 2本体と周辺機器をセットにした商品の先着販売を本日8月19日16時頃に実施した。 対象となるのはSwitch2本体と「Nintendo Switch 2 カメラ」や保護フィルムをセットにした商品に加え、アクション「ドンキーコング バナンザ」のパッケージソフトをセットにしたものなどがラインナップされている。