元AKB48メンバーでタレント・大島麻衣（37）が17日に放送されたABEMA「チャンスの時間」に出演。「黒髪ロングでラーメンすすれない女」の意図を解説した。この日の企画は「女性の本音ラブソング」と題し、男性が知らない女性の本音を歌に乗せて紹介するコーナー。大島は「トゥルース〜真実〜」という楽曲を披露し、「やっぱり派手な子より地味な子が危ない黒髪ロングでラーメンすすれない女特に“今日何の集まり？”って