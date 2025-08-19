ソフトバンクは19日、今宮健太内野手（34）を出場選手登録した。約2カ月ぶりの1軍復帰。今宮は6月14日のDeNA戦（みずほペイペイドーム）で左脇腹を負傷して離脱していた。この日、西武戦前の練習に参加。「緊張します。本当に大事な時期に上がってきたので。自分のできること、役割を100％でやりたいなと思います」と気を引き締めた。小久保裕紀監督は同戦でのスタメン起用を明言。今宮は「チームがいい波に乗っているところ