【PLAfig. No.PF-SP02 ゴジラ （1999）】 12月 発売予定 8月26日14時 予約受付開始予定 価格： 7,260円（通常版） 7,480円（通販限定版） アオシマは、プラモデル「PLAfig. No.PF-SP02 ゴジラ （1999）」を12月に発売する。価格は通常版が7,260円、通販限定版が7,480円。8月26日14時から予約受付を開始する。 本製品は1999年に登場した「ゴジラ