◇第107回全国高校野球選手権準々決勝県岐阜商８―７横浜（2025年8月19日甲子園）県岐阜商の藤井潤作監督（53）は試合後、開口一番に「力の差はあると思っていた。打撃、守備、凄く鍛えられる。簡単に勝てないと感じた」と、相手の横浜を称えた。4点差を追いつかれ、延長10回タイブレーク（TB）では3点を先行された。その裏、追いつくと、11回TBで劇的なサヨナラ勝ち。夏の甲子園歴代単独10位の43勝目を挙げた。藤