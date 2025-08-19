埼玉県川越市にあるホビーショップ「ケイ・ホビー」は、8月19日をもって閉店したことを公式Xで告知した。 ケイ・ホビーは1977年創業のホビーショップで、2022年7月より株式法人化、本店に加え、エアガン・サバイバルゲーム用品を扱うケイ・ホビー ヘッズ川越出張所も運営していた。ミニ四駆やRCカーの積極的な販売や、コース運営を行い、エアガン向けのプレイゾー