県岐阜商８―７横浜（準々決勝＝１９日）県岐阜商（岐阜）が競り勝ち、横浜（神奈川）の春夏連覇はならなかった。県岐阜商は一回、内山の適時打で先制。四回に二死からの３連打で加点し、五回には坂口の適時二塁打などで２点を追加した。横浜は六回、敵失や池田の適時打などで３点を挙げて１点差に迫り、八回には敵失で追いついた。横浜は延長タイブレイクの十回、犠打野選に敵失がからんで１点を奪うと、さらに阿部葉が