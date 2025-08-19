ゴールデンウイークに入り最初の土日を迎え、出国ラッシュで混雑する成田空港＝4月26日石破茂首相が前向きな姿勢を示した「国際観光旅客税」（出国税）引き上げの調整が進んでいない。オーバーツーリズム（観光公害）対策などに充てる財源として、現行の3倍に当たる3千円とする案が浮上しているが、増税には世論の反発も予想される。少数与党のため、実現には野党の協力も必要で、難航は必至だ。日本からの出国者1人に千円を課