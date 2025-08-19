夏の風物詩といえば花火大会です。夜空を彩る花火は、誰と見るかによってその輝きがまったく違うものに感じられます。理想とは裏腹に、現実がじわじわと心を蝕むこともあります。義母を誘った花火大会で訪れた無の境地、そして夫婦ふたりきりで向かった花火大会で感じた空虚感。その一夜には、人生の喜怒哀楽と「悟り」のすべてが詰まっていました。【漫画】花火を見る夫の横顔に…「昔はもう少しイケてたはずだったのに」（全編を