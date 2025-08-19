きょう未明、東京・清瀬市の公園で16歳の男子高校生が2人組の男に突然、襲われ、バイクや財布などを奪われました。2人組の男は現場から逃走していて、警視庁は強盗傷害事件として行方を追っています。警視庁によりますと、きょう午前0時ごろ、東京・清瀬市野塩の公園内を16歳の男子高校生が歩いていたところ、2人組の男に突然、呼び止められ、金属バットで複数回殴られた後、公園の入り口に止めていたバイクや現金1万円が入った財