注目されたアメリカのトランプ大統領とウクライナ・EU諸国などの首脳会談。会談後にトランプ氏は「プーチン氏とゼレンスキー氏による首脳会談の調整を始めた」と明らかにしました。アメリカトランプ大統領「我々は永続的な平和を実現するだろう。すぐに実現することを祈っている。戦闘が長く続くことは望まない。和平が発表されれば、世界中が歓喜するだろう」ゼレンスキー大統領との会談の冒頭、こう強調したトランプ大統領。こ