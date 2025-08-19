DREAMS COME TRUEのオフィシャルサイトが「ドリカム花火2025 in 札幌真駒内」の中止を受け、「ドリカムディスコ2025 in Zepp Sapporo」の開催が決定したことを発表しました。【写真を見る】【DREAMS COME TRUE】「ドリカムディスコ2025 in Zepp Sapporo」の開催決定！「なんとZepp Sapporoを押さえることができました！」オフィシャルサイトでは、「『ドリカム花火2025 in 札幌真駒内』が中止となりましたが『こ