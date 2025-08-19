2025年8月18日、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来が公開31日間で興行収入257億円を突破。あわせて解禁された第4弾キービジュアルにも、中国のネットユーザーから注目が集まっている。「鬼滅の刃」は吾峠呼世晴氏の漫画が原作。主人公の竈門炭治郎（かまどたんじろう）が、鬼にされた妹・禰豆子（ねずこ）を人間に戻すために鬼を倒す集団「鬼殺隊」に入隊し、我妻善逸（あがつまぜんいつ）、嘴平伊之助（はしびらいの