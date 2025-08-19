涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」から、愛用者多数のメイク前部分用シートパックがパワーアップ。すべてのラインが“ミシン目入り”仕様となり、鼻周りや顎下など細かな部分にもぴったりフィットできるようになりました。さらに旅行や持ち運びに便利なお試しサイズも定番化。プロからも支持されるアイテムが、より使いやすく進化しています。 便利に