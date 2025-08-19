大阪府による『OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT』が、10月17日〜19日に開催決定した。「スポーツ×大阪、ココロオドル新体験！」をテーマに2つのイベントを実施する。バレーボール日本代表の高橋藍（※高＝はしごだか／サントリーサンバーズ大阪）、西田有志（大阪ブルテオン）、竹元裕太郎（日本製鉄堺ブレイザーズ）らのビジュアルが公開された。【画像】『OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT』に参加するバレーボールチーム『O