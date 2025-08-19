アメリカのトランプ大統領は18日、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領による首脳会談の調整を始めたと明らかにしました。トランプ大統領「きょうの会談で全てがうまくいけば、（プーチン氏を含む）3者会談を開催し、そこで戦闘を終結させる可能性が十分あるだろう」トランプ氏は18日、ゼレンスキー氏との会談とプーチン氏との電話会談を経て、両者が直接顔を合わせる会談の調整を始めたことを明らかにしまし