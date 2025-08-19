ライフラインがストップしても大丈夫な備えをしよう【NG行動がわかる防災事典】家の中で一番危険なのはキッチン？ 地震があったらすぐに逃げよう／大地震・津波・集中豪雨が起こったそのときに NG行動がわかる防災事典（1）今、日本では自然災害リスクが日に日に増大しているとされており、「備えている人」と「備えていない人」の差も生まれ始めているそうです。地震・津波、台風・集中豪雨といった自然災害が起こったときのため