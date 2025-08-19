巨人は、２２日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）は、コマツカスタマーサポート株式会社提供の「コマツカスタマーサポートＤａｙ」として開催すると発表した。当日は、来場したファンに「限定オリジナルステッカー」を配布。また、ジャイアンツとベイスターズ仕様の電動マイクロショベル「ＰＣ０１Ｅ‐２」のフォトスポットを設けるほか、プレゼントが当たるミニゲームなどの体験型イベントが開催される。詳細は球団公式ホームペー