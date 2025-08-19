Ｊ１湘南からＪ１清水に期限付き移籍したＤＦ金眠泰（キム・ミンテ）が１９日、静岡市内で練習後に入団会見に出席し意気込みを語った。Ｊ１通算２１９試合出場の実績を持つ助っ人は「必ず失点を減らす」と宣言した。同席した反町康治ＧＭによると登録作業を進めており、２３日のアウェー・福岡戦に間に合う見込みという。清水に頼もしい“闘将”が加わった。キムは１７日のホンダＦＣとの練習試合で新天地デビュー。声を張り上