江崎グリコのブース「細胞ケア研究所」＝7月、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで、江崎グリコは老化防止の研究を発信している。江崎勝久会長は、菓子メーカーだけではない側面を「子どもたちにも印象づけるという意味で、万博は良い場だ」と話す。グリコのブース「細胞ケア研究所」は、細胞に直接働きかける老化予防がテーマ。老化の一因である「老化細胞」を取り除く素材として特許を取得した、