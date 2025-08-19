◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（１９日・ハードオフ新潟）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が、イースタン・オイシックス戦から２軍に合流した。ドラ１ルーキーは、左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱していたが、今月１５日の３軍戦で約１か月ぶりに実戦復帰。復帰３戦目となった１７日の３軍の法大戦では、５打席に立って二塁打を含む３安打４出塁と存在感を示していた。