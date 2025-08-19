取手競輪Ｆ?「サテライトしおさい鹿島杯」は２０日、開幕する。同時開催のガールズでは初日７Ｒに７番車で出走する石井寛子（３９＝東京）が捲土重来を期して今開催に臨む。前回のＧ?女子オールスター（宇都宮）は、６月Ｇ?パールカップ（岸和田）での落車による左肩鎖関節脱臼の影響で６着、７着、７着と不完全燃焼に終わった。「感覚は悪くなかったけど恐怖感もあったのか筋肉がガチガチになってかなり疲れがあった」という