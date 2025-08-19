◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）ヤクルトの石山泰稚投手（３６）が１９日、出場選手登録された。石山は７月１２日に上半身のコンディション不良のため登録抹消。同２３、２４日に行われたオールスターにも選出されていたが、左内腹斜筋肉離れで出場を辞退していた。今季は２８試合に登板して３勝１敗、１４セーブ、７ホールドで防御率０・６６と安定した投球を見せ、抑えを担っていた。最下位に沈ん