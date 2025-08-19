去年6月、千葉市美浜区の道路を37台のバイクで蛇行運転した疑いなどで、15〜20歳の少年ら55人が書類送検されました。【映像】蛇行運転の様子千葉県や東京都、埼玉県などに住む15〜20歳の男女55人は、去年6月に美浜区の幕張メッセの近くの道路をバイク37台に乗り、集団で信号無視や蛇行運転などを繰り返した疑いで書類送検されました。このうち16〜20歳の男女20人は、無免許運転の疑いも持たれています。また、別の場所で無